Grandi novità in casa Li Punti, formazione sassarese che milita nel campionato di Eccellenza. Per ora all'ultimo posto in classifica con 7 punti, unica squadra del girone a non avere mai vinto.

Dopo l'arrivo dal Coghinas dell'esperto portiere Antonio Sechi, altre quattro frecce nell'arco del tecnico Cosimo Salis, le cui dimissioni, dopo la pesantissima sconfitta di Ossi (0-7), non sono state accettate dalla società. A rinforzo della difesa arriva il catanese Carlo Veca (2003), scuola Messina. Novità in avanti, un settore che questa stagione ha lasciato spesso a desiderare. Per le corsie esterne è stato ingaggiato il francese Adama Koulibaly (2000), ex Guspini, mesi precedenti in Francia. Si tratta di un giocatore estremamente veloce e mobile.

Sulla tre quarti opererà l'argentino Lucas D'Amico, arrivato da Reggio Calabria, già a disposizione da qualche giorno. In attacco si punterà sul venezuelano Sergio Alvarez, classe 91, sinora in forza al Guspini (10 partite 6 reti). Si tratta di un giocatore di grande esperienza che ha militato con successo nei campionati superiori. Mentre sono andati via (per ora) i difensori Viale e Piccione. Il primo a Stintino, il secondo è rientrato in Toscana.

Domani in campionato il Li Punti affronterà in casa il Calangianus. Una matricola che comunque si sta facendo valere.

«Cercheremo con ostinazione la prima vittoria contro un avversario solido - afferma il presidente Salvatore Virdis -. Veniamo da una brutta sconfitta e mi attendo dai giocatori una prestazione di carattere. Nonostante l'ultimo posto speriamo sempre nella salvezza. La società sta facendo il possibile per tenere la categoria».

