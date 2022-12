All’indomani dell’11ª e ultima giornata di andata del campionato di A2 femminile di volley, la vittoria sull’Oro Cash Lecco si rivela per l’Hermaea Olbia molto più pesante di quanto non dicano i 3 punti conquistati ieri al GeoPalace, a oggi inviolato.

Il 3-0 inflitto alla formazione lombarda vale quota 16 in classifica, la conquista del sesto posto nel girone A e, dunque, l’aggancio alla zona playoff e la qualificazione alla Coppa Italia di categoria, che vedrà esordire le galluresi contro il Talmassons per il secondo anno consecutivo. «Se devo fare un bilancio al giro di boa, a livello di punti non ci possiamo lamentare: siamo in Coppa Italia, e non era scontato, e siamo contenti per esserci arrivati», dice Dino Guadalupi, alla seconda stagione sulla guida dell’Hermaea.

«Qualche volta ci è mancata la continuità di prestazione: nel girone di ritorno mi auguro di trovare un’identità ben definita». Intanto, le biancoblù si godono il ritorno al successo contro il Lecco. «Ci aspettavamo una gara combattuta e così è stato», spiega il coach dell’Hermaea. «Siamo stati bravi a contenere l’avversario e a disputare una gara più lucida rispetto alle ultime, abbiamo giocato con concentrazione punto su punto senza smarrirci. Alcune cose sono state fatte molto bene tecnicamente, altre invece vanno ancora migliorate, e forse nel terzo set abbiamo perso un pizzico di “pulizia” nelle esecuzioni, ma siamo riusciti a gestirci a livello mentale ed era la cosa più importante», aggiunge infine Guadalupi.

Ora, testa alla trasferta sul campo del Club Italia, che chiuderà lunedì il 2022 delle olbiesi.

