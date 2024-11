Sfida alla capolista. Domenica a Olbia arriva l’Itas Trentino, primatista del Girone B della A2 femminile di volley con 19 punti e imbattuta dopo 7 giornate. E L’Hermaea non si farà trovare impreparata.

Dal ritrovato successo contro il Melendugno, un 3-0 netto colto in trasferta contro una delle formazioni più attrezzate del torneo, la squadra di Dino Guadalupi può ripartire per preparare il match del GeoPalace. “Siamo in continua progressione, ci stiamo piano piano avvicinando ai livelli di prestazione che avevamo previsto in generale per la squadra: è molto importante aver raccolto i 3 punti su un campo difficile e contro un avversario molto ben attrezzato, questo ci dà fiducia e consapevolezza della crescita e del lavoro che stiamo svolgendo”, spiega il coach dell’Hermaea, che ha centrato in Puglia domenica la seconda vittoria in campionato ed è ora terzultima con 6 punti.

“Il nostro lavoro in fase break ha messo in difficoltà l'avversario, costringendolo a cercare soluzioni rischiose che lo hanno condotto spesso all’errore. A questo abbiamo aggiunto una buona prestazione in attacco, spostando l’ago della bilancia a nostro favore”, aggiunge Guadalupi. “L’inizio è stato difficile, stavamo per cedere, per questo è importante sottolineare la reazione che ci ha permesso di acquisire fiducia e imporci nel resto della gara. Dobbiamo ancora crescere, ma questi risultati – aggiunge l’allenatore brindisino – ci danno la conferma che possiamo essere competitivi”.

Nella trasferta di Lecce si è distinta, su tutte, il capitano Laura Partenio, mvp con 10 punti realizzati e ottime percentuali in attacco (53%) e in ricezione (57%).

© Riproduzione riservata