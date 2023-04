Per l’Hermaea Olbia il primo punto della post season arriva nell’ultimo appuntamento casalingo.

Stasera la squadra di Dino Guadalupi ha ceduto 2-3 al Talmassons, a segno in rimonta al GeoPalace nel posticipo della 4ª giornata della poule promozione della A2 femminile di volley. Ma tanto è bastato per conquistare un punto dopo il lungo digiuno.

Più determinato, forse, l’avversario, che a differenza delle biancoblù è ancora in corsa per i playoff. Comunque soddisfatta per la buona annata e la salvezza diretta la formazione locale, che gioca senza pressioni e vince il primo equilibrato set a 22.

Combattuto anche il secondo, conquistato però dalle friulane 25-21. In rimonta, le galluresi si impongono a 20 nel terzo set, il quarto lo domina Talmassons e lo fa suo col punteggio di 25-13. E si va al tie-break. Lo vincono le ospiti 15-12, ma va bene così.

Sabato per l’Hermaea è in programma il penultimo appuntamento stagionale in casa dell’Itas Ceccarelli Martignacco. A caccia di altri punti buoni per la soddisfazione personale.

