Il nuovo tour de force dell’Hermaea Olbia inizia domani a Busto Arsizio, col turno infrasettimanale del campionato di A2 femminile di volley che precede l’altra trasferta della settimana, in programma domenica sul campo della Millenium Brescia.

Una doppietta impegnativa per le galluresi, rispettivamente contro la seconda e la prima della classe, che il coach Dino Guadalupi presenta così: “Ci troviamo ad affrontare due impegni consecutivi in trasferta contro squadre che competono per la promozione: chiederò alle ragazze di affrontare la sfida con la mente libera ripartendo da quanto di buono espresso domenica, a cominciare dai progressi nella fase muro difesa”.

Il riferimento dell’allenatore dell’Hermaea è alla partita valsa il ritorno al successo, dopo due sconfitte, contro l’Albese Como, battuta al GeoPalace 3-0 nel match della 6ª giornata. Un risultato importante per la classifica ma soprattutto per il morale in vista della doppia trasferta lombarda. “Quando si giocano queste partite col freno a mano tirato è facile che il valore dell’avversario prenda il sopravvento”, avverte Guadalupi presentando innanzitutto l’appuntamento di domani con la Futura Giovani Busto Arsizio.

“Sarà importante provare a confermare i progressi visti sul piano dell’atteggiamento e dell’organizzazione e, al tempo stesso, assumerci dei rischi sia in battuta che in attacco per mettere in difficoltà i loro meccanismi”.

Squadre in campo alle 19: al PalaBorsani di Castellanza arbitrano Michele Marconi e Giovanni Giorgianni.

