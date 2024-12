Se l’appetito vien mangiando, l’Hermaea Olbia arriva all’appuntamento casalingo col Concorezzo più affamata che mai. Reduce da quattro vittorie consecutive, la squadra di Dino Guadalupi va a caccia del pokerissimo domenica, nel match che inaugura il girone di ritorno del campionato di A2 femminile di volley, contro il vice fanalino di coda del Girone B.

Una sfida dall’esito non scontato, a maggior ragione se l’avversario, cha all’andata vinse 3-0, viene dal successo sull’Altafratte Padova, ed è in ripresa. «Dopo questa serie positiva dobbiamo stare attente a non rilassarci e a non abbassare la guardia: domenica dovremo scendere in campo con la mente libera e lottare palla su palla, evitando di commettere troppi errori e tenendo presente la lezione della gara d’andata», avverte Piia Korhonen presentando la partita.

«Abbiamo avuto un inizio di stagione piuttosto lento, per prendere il ritmo gara e per lavorare bene di squadra c’è voluto del tempo», aggiunge l’opposto dell’Hermaea. «La vittoria di Melendugno ci ha permesso di guadagnare tanta fiducia e consapevolezza, e il risultato si è visto in occasione della gara con Trento, quando, con l’aiuto dei nostri tifosi, siamo state in grado di giocare una partita incredibile battendo un top team. Negli ultimi tempi siamo cresciute nella fase muro difesa, ma dobbiamo migliorare nell’attacco, che finora – conclude la giocatrice finlandese – è stato un po’ il nostro punto debole».

Squadre in campo al GeoPalace alle 16: arbitrano Luca Pescatore e Matteo Mannarino, al videocheck Lucrezia Sala.

