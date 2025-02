In attesa di conoscere il calendario della prossima Poule Gold di Serie B Interregionale, l'Esperia si è concessa una mattinata di pausa per far visita al nuovo main sponsor Confelici Carni.

Accolti dai titolari Felice, Michela e Mauro Contu, capitan Maresca e compagni hanno conosciuto da vicino la realtà produttiva dell’azienda isolana specializzata nella produzione di carne: «Sostenere l’Esperia significa, per noi, credere nei valori dello sport: impegno, gioco di squadra e determinazione», ha detto il titolare Felice Contu, «vedere questi atleti competere con passione è motivo di grande orgoglio per noi e la stagione fin qui positiva ci rende un partner doppiamente fiero».

«Sapere di avere un main sponsor che crede nel nostro progetto ci dà ancora più motivazione», ha aggiunto il consigliere d'amministrazione esperino, Luigi Zucca, «vogliamo rappresentare al meglio il loro nome in campo, con la stessa determinazione che mettono nel loro lavoro».

I cagliaritani, intanto, sono già al lavoro in vista della seconda fase, al via tra due weekend. Il quintetto di coach Manca potrà contare sui 10 punti conquistati negli scontri diretti della prima parte di stagione: un bottino che vale il 4° posto nella griglia di partenza. Le nuove avversarie si chiamano Loreto Pesaro, Matelica, Recanati, Bramante Pesaro, Ozzano e Porto Recanati.

© Riproduzione riservata