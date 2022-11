Nella quinta giornata della C Gold di basket, l’Esperia ha perso l’imbattibilità interna dopo essersi arresa 58-75 al Ferentino.

Gli ospiti hanno aperto l’incontro con tre triple chiuso la prima frazione avanti 13-22, poi è arrivata la reazione dell’Esperia, che ha ricucito fino al 29-35, ma non è bastato. Nella ripresa il Ferentino ha scavato il solco ed è diventato imprendibile. Arrivati al 30’ sotto 42-60, i granata hanno vinto l’ultimo quarto, 16-15, ma non è bastato a ridurre il gap.

“Sapevamo di incontrare una squadra forte, con giocatori importanti che oggi hanno fatto la differenza. La loro partenza ci ha mandato fuori giri, non hanno sbagliato nulla in attacco, ci hanno punito spesso in situazioni di pick and roll e hanno inciso coi tiri da tre nel momento in cui avremmo potuto avvicinarci”, ha commentato coach Federico Manca. “Non siamo stati bravi a gestire alcune situazioni, la loro area era chiusa e coi tiri da te abbiamo avuto percentuali pessime. Io stesso in avrei dovuto trasmettere ai ragazzi l’importanza di questa gara. Voltiamo pagina e continuiamo a lavorare bene come fatto finora”.

Esperia-Ferentino 75-58

(13-22; 29-35; 42-60)

Esperia Olimpia: Piras 3, N. Manca 5, Cabriolu 5, Tocco, Florida, Chessa 7, Villani, Picciau 2, Perez 8, Fois, Garello 20, Sanna 8. Allenatore F. Manca.

Basket Ferentino: Serra, Garlero 17, Bondatti, Tortonesi 4, Collalti 6, Rossi 20, Galuppi 10, Tibis 18, Russo. Allenatore Lulli.

© Riproduzione riservata