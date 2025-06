Una serata iniziata alla grande e chiusa con l’amaro in bocca. La Confelici Cagliari esce sconfitta da Gara 1 della finale playoff di B Interregionale sul campo dell’Italservice Pesaro (66-61), dopo aver accarezzato a lungo il colpaccio esterno. Un’occasione sprecata che ora obbliga i rossoblù a vincere giovedì a Monte Mixi per allungare la serie alla “bella”.

E dire che la gara sembrava mettersi subito sui binari giusti. Dopo un primo quarto equilibrato (15-14), i ragazzi di coach Federico Manca avevano preso il controllo del match con un break di 13-0 nel secondo periodo (14 lunghezze di vantaggio alla pausa lunga).

Ma nel secondo tempo la musica è cambiata. Pesaro ha alzato l’intensità, l’Esperia ha iniziato a perdere certezze e l’inerzia è lentamente passata nelle mani dei padroni di casa. Il terzo quarto è stato ancora gestito con ordine, ma nell’ultimo parziale i rossoblù si sono progressivamente sciolti, complici le palle perse nei momenti chiave. Delfino ha suonato la carica per Pesaro, Aglio ha firmato il -2 in contropiede, e nei minuti finali è salito in cattedra Tognacci con due canestri pesantissimi. La Confelici, in affanno sul fronte offensivo, ha segnato solo tre punti nei primi cinque minuti dell'ultimo quarto e si è trovata senza più risposte.

Ora serve un colpo di reni, e soprattutto un Monte Mixi infuocato, per pareggiare i conti. Giovedì alle 20 sarà dentro o fuori. E l’Esperia dovrà dimostrare di avere ancora benzina per riaprire la corsa alla promozione.

Loreto Pesaro-Esperia 66-61

Italservice Pesaro: Delfino 15, Cevolini ne, Lucchetti ne, Battisti 2, Cipriani 3, Mattioli ne, Ugolini, Tognacci 18, Santucci 6, Aglio 11, Boglia 2, Gulini 9. Allenatore Ceccarelli

Confelici Carni Cagliari: N. Manca, Cabriolu 3, D’Elia ne, Giordano 27, Potì 4, Thiam 4, Picciau 3, Locci 5, Maresca 3, Bartolozzi 12, Pili ne, Sanna. Allenatore F. Manca

Parziali: 14-15; 23-37; 42-50

