Il sogno biancoverde diventa realtà. L’Innovyou Sennori scrive una pagina indelebile della propria storia centrando la promozione in Serie B Interregionale: traguardo che corona un’annata straordinaria, chiusa con appena due sconfitte.

La squadra di coach Gabriele Piras si è imposta con autorità nel secondo match della Final Four di Mola di Bari, travolgendo l’Alfa Catania con una prova maiuscola e riscattando immediatamente il passo falso del giorno precedente contro Caiazzo (97-71 il finale).

È nel secondo quarto che i romangini hanno cambiato marcia, costruendo un break di 27-15 che ha indirizzato l’inerzia dell’incontro. Nel secondo tempo è arrivato un progressivo allungo, culminato con il +20 nel punteggio e una gestione matura fino alla sirena finale.

A firmare il successo è stato l’intero gruppo, ma spiccano i 21 punti di Cordedda e i 16 del solido Hubalek. A suggellare la serata, i liberi del capitano Enrico Merella, visibilmente commosso: per lui una promozione dal valore ancora più profondo, dedicata al padre Paolo, storico allenatore e figura importante del basket isolano, scomparso pochi mesi fa.

Per un paese di appena seimila abitanti come Sennori, la promozione in B Interregionale è un traguardo cercato, voluto, ma per nulla scontato: solo qualche anno fa la squadra si affacciava timidamente alla Serie C regionale, oggi entra ufficialmente nella mappa del basket nazionale.

Sennori-Catania 97-71

Innovyou Sennori: Cordedda 21, Puggioni 11, Spano, Merella 9, Mat. Cabras 10, Werlich 17, Marreu, Tola 6, Pisano 5, S. Piras 2, Hubalek 16, Mar. Cabras. Allenatore G. Piras

Alfa Catania: Ruffino ne, Gatta 14, Drigo 13, Torrisi, D’Aquino ne, Budrys 6, Patanè 7, Pappalardo, Janjusevic ne, Barbakadze, Abramo 9, Smorto 22. Allenatore Zecevic

Parziali: 19-20; 46-35; 74-52

