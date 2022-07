Va avanti la campagna acquisti del Sant’Elena targato Nicola Agus. Il direttore sportivo Mario Orrù sta trattando il portiere Roberto Leporati e l’attaccante Alessandro Serrau, due giovani che nelle scorse stagioni si sono messi in evidenza col Sestu. Chiusa la trattativa col difensore Demetrio Cossu, ex Monastir e Quartu 2000.Potrebbe andar via il giovane portiere Domiziano Tirelli, corteggiato da società professionistiche.

Il Li Punti ha ufficializzato l’acquisto dell’attaccante Juan Ignacio Centeno, la scorsa stagione al Calangianus.

Il presidente del Barisardo Roberto Ibba ha acquistato il centrocampista Mabo Madou Othniel Manasse, classe 1998, ex Paris F.C., società calcistica francese che milita in Ligue 2. In arrivo a Guspini, l’attaccante Alessio Mastromarino, ex Bosa e Castiadas, e l’esterno Fabrizio Frau, ex Villasimius e Castiadas. Dopo aver tesserato il portiere Matteo Trini, la Macomerese annuncia l'acquisto di Mattia Barria, macomerese doc, classe 2004.

