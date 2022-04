La tenacia è il suo punto di forza, la predisposizione al sacrificio il carburante per macinare chilometri, l’umiltà la base su cui costruire i propri sogni: il giovane Francesco Mei, diciannovenne alfiere della Atletica Olbia, è una delle speranze migliori del fondo sardo.

La vittoria. Allenato dal padre Gianni e fratello minore di Salvatore, anche lui atleta di punta del settore, si è reso protagonista di un avvio di stagione decisamente buono, andando a conquistare il titolo assoluto di cross lungo durante l’inverno e facendo suo – all’esordio sulla distanza in pista – il campionato regionale dei 10000 il 3 aprile a Nuoro, con il tempo di 32’23’’23 realizzato in una giornata fredda e ventosa. Due vittorie di peso per il caparbio Mei che, da quando è Cadetto, ha fatto incetta di titoli regionali di corsa campestre: esattamente, dal 2017 a oggi, sono sei le vittorie del figlio d’arte seguito con passione e dedizione dal padre Gianni, ex mezzofondista di prestigio negli anni Ottanta.

La preparazione. “Francesco si allena sei-sette volte alla settimana’’, spiega, “di cui due giorni sono dedicati ai lavori specifici: uno aerobico mentre l’altro incentrato sulle prove veloci. D’inverno abbiamo lavorato bene, introducendo una seduta a settimana di pesi che adesso abbiamo trasformato in allunghi in salita’’. Salite e sacrifici non intimoriscono Mei, che ha dalla sua personali di buona leva: 4’08’’62 sui 1500, 8’42’’89 sui 3000 e 15’14’’89 sui 5000.

I prossimi impegni. Le sfide per la stagione estiva sono molteplici, gli obiettivi ambiziosi per maturare ulteriormente così da raggiungere risultati sempre più importanti. “L’obiettivo sono i 5000, nello specifico avvicinarci al muro dei 15 minuti’’, conclude il tecnico. “Sabato gareggeremo a Dorgali, Francesco farà un test sui 2000 in vista proprio dei 5000 e dei 3000. In autunno, invece, ci dedicheremo alle mezze maratone che cominceremo a preparare da metà agosto: sarà un bagaglio di esperienza importante, che ci consentirà di proseguire con entusiasmo nel nostro cammino di crescita’’.

