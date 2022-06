Un anno con Roberto Occhiuzzi. Ora è ufficiale: il tecnico ex Cosenza ha firmato con l’Olbia, succedendo a Max Canzi sulla panchina dei bianchi.

“La Società rende noto di aver affidato l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra all’allenatore Roberto Occhiuzzi”, recita il comunicato emesso stasera dall’Olbia Calcio. “Il tecnico, reduce da una lunga esperienza alla guida del Cosenza (55 panchine in Serie B), ha firmato con il club un accordo valido fino al 30 giugno 2023. La Società formula a mister Occhiuzzi un caloroso benvenuto nella famiglia bianca – prosegue la nota – augurandogli il migliore in bocca al lupo per l’inizio della sua avventura alla guida dei bianchi”.

Il nuovo tecnico. Segue la scheda di Occhiuzzi, nato a Cetraro, in provincia di Cosenza, l’11 ottobre 1979: ex centrocampista di (tra le altre) Catanzaro, Turris e Cosenza, club in cui è cresciuto, Occhiuzzi ha iniziato la sua carriera di allenatore proprio in rossoblù, guidando, a partire dal 2014 per due stagioni la formazione Under 17, per approdare nel 2020 sulla panchina della prima squadra in Serie B.

Mercato. In attesa della presentazione del nuovo allenatore, l’Olbia ha iniziato a muoversi sul fronte squadra con i rinnovi. Dopo i veterani Daniele Ragatzu, Luca La Rosa ed Emerson e il baby Fabio Occhioni potrebbe essere la volta del capitano Francesco Pisano e di Maarten Van der Want, in scadenza a fine mese. Ma si guarda anche ai prestiti da rinnovare, su tutti quello del figlio d’arte Luca Chierico dal Genoa e di Giuseppe Ciocci dal Cagliari. Prolungato giusto ieri il contratto con i rossoblù fino al 2027, il 20enne portiere ex Primavera potrebbe giocare ancora in Serie C con l’Olbia, con cui l’anno scorso ha vissuto una stagione in crescendo, al debutto tra i professionisti, nonostante l’infortunio con conseguente intervento chirurgico al menisco laterale del ginocchio destro al quale è stato sottoposto a novembre.

Alcuni inizieranno la stagione in maglia rossoblù. Da valutare anche le posizioni dei centrocampisti Nunzio Lella, Riccardo Ladinetti e Roberto Biancu, che inizialmente potrebbero partire in ritiro col Cagliari, mentre per il difensore Salvatore Boccia si sarebbe già fatta avanti la Turris di Max Canzi, che l’ha avuto a Olbia l’anno scorso e vorrebbe portarselo a Torre del Greco in vista della prossima stagione.

