Già nelle scorse settimane si erano intravisti segnali interessanti. Ma con la quarta prova tempi in vasca corta nella piscina di Terramaini, sabato e domenica scorsa a Pirri, gli atleti dell’Atlantide seguiti dai giovani tecnici Diego Cappai e Alessandro Massa hanno compiuto un ulteriore passo in avanti centrando la qualificazione per i Tricolori di categoria in più specialità. Miglioramenti personali e gare decise, fasi di passaggio importanti in vista di quelli che saranno gli appuntamenti principali.

Su tutti, spiccano le Ragazze Sara Lai e Matilde Mascia e lo Junior Giacomo Frau: Sara Lai, che aveva già il tempo limite sui 100 e 200 delfino, ha ottenuto il minimo anche sui 100 rana con il tempo di 1’15’’35 togliendosi la soddisfazione di fare suoi anche i 200 farfalla. Per lei una nuotata aggressiva e una intensità di frequenza elevata, che le hanno consentito una prestazione di rilievo. Passi in avanti anche per Matilde Mascia che, già in possesso del tempo limite sui 400 misti, ha stabilito il minimo anche sui 100 e 200 rana, quest’ultima prova vinta con personalità grazie al crono di 2’40’’66. Bene anche Giacomo Frau, sprinter dalla nuotata potente con buone doti di resistenza che gli consentono di essere efficiente dai 50 ai 200 stile libero, che ha dimostrato una condizione in crescita facendo suoi proprio i 50 stile libero ottenendo il tempo limite tra gli Juniores su questa distanza.

«Sia Sara che Matilde e Giacomo sono ragazzi giovanissimi in fase di crescita», il commento di Alessandro Massa. «Attualmente siamo in fase di costruzione, l’obiettivo è fare sì che gareggino il più possibile confrontandosi con avversari di livello». E, a proposito di confronto, i tre nuotatori saranno impegnati sabato e domenica a Roma al Centro Sportivo Babel in occasione della settima edizione del Trofeo Sis. «Matilde farà i 200 dorso, Sara i 100 delfino, Giacomo tenterà il tempo limite sui 100 stile», conclude Massa. «Sarà un’esperienza importante da cui trarre nuovi spunti per migliorare».

