Primo tentativo di fuga solitaria dopo la terza giornata del campionato di Serie D regionale di basket. A provarci è l’Astro, che vince in trasferta e approfitta del turno di riposo del San Salvatore Selargius e della contemporanea sconfitta del Sennori.

La svolta. Prova di maturità del quintetto allenato da Gianluca Susini che espugna il parquet dell’Oristano Basket per 53-67. Punteggio basso e tanto equilibrio nei primi due quarti, con gli oristanesi che chiudono sul +3 al 20’ (25-22). La terza frazione, però, è di marca ospite ribaltando la situazione, passando a comandare al 30’ (41-48). Nell’ultimo quarto prosegue la progressione dell’Astro, fino al 53-67 finale. Top scorer è Cicotto dell’Astro, con 13 punti. Cade di misura il Sennori a Cagliari, contro il Genneruxi, per 57-55. Partita combattuta, con i sennoresi avanti per larghi tratti della sfida. All’intervallo il punteggio è 25-28, mentre nel terzo quarto allungano fino al 38-46 della fine della frazione. Gli ultimi 10’, però, i cagliaritani sono più lucidi, recuperano lo svantaggio e, negli ultimi istanti di gara, effettuano il sorpasso che vale la prima vittoria stagionale. Miglior realizzatore è Ancona, del Genneruxi, con 29 punti. Bella vittoria esterna del Carbonia, a San Sperate, per 59-72. Padroni di casa avanti fino al 30’ (56-54). L’ultimo quarto è di marca “miners”, con un parziale di 3 a 18 che decide la contesa. È del Carbonia il miglior marcatore della sfida, Deliperi, con 20 punti.

Alla prima vittoria la Coral Alghero. Prime vittorie, infine, per Coral Alghero ed Elmas. Gli algheresi, trascinati da un Bonalume da 28 punti, si impongono al termine di una sfida combattuta fino agli ultimi secondi contro l’Azzurra Oristano (70-68). L’Elmas, invece, batte l’Assemini 71-53. Padroni di casa che attuano il break decisivo al rientro dal riposo lungo (da 27-29 dell’intervallo al 51-40 del 30’). “Cecchino” della sfida è Salis, dell’Elmas, con 21 punti.

© Riproduzione riservata