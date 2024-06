Partirà in terra Veneta il cammino della Virtus Cagliari nella finalissima che vale un posto nella prossima Serie A/2 Femminile di basket. Domani, sul parquet della Melsped Padova, la gara di andata dell’ultima fase del campionato di Serie B.

Le ragazze allenate da coach Fabrizio Staico arrivano alla sfida dopo aver superato in semifinale Pontevico Basket. Fondamentale la differenza canestri nelle due gare, che ha segnato il +2 finale nella differenza canestri, al termine degli 80’ di gioco (all’andata vittoria per 46-38, al ritorno la sconfitta indolore per 52-46). Padova, invece, ha strappato il biglietto per la finale grazie al +1 nella differenza canestri nel confronto contro Puianello; all’andata vittoria della squadra emiliana per 52-51, mentre al ritorno la Melsped si è imposta per 60-58.

Ora la finalissima. Gara 1 è in programma domani sera alle 21, in terra padovana. Il ritorno, invece, è fissato per il 16 giugno, al PalaRestivo, con inizio alle 17.

Una Virtus che, in vista del match di domani sera deve rimettere a posto i pezzi. In ripresa Carla Lucchini, reduce dal problema alla spalla di due settimane fa; problema che non le ha impedito di essere della partita in gara 2 contro Pontevico, dando un contributo importante alla squadra. Dovrebbe essere del match anche Rabchuk, uscita zoppicante per un colpo alla caviglia, sempre nel corso di gara 2 in Lombardia. La ragazza è in fase di recupero, determinata ad essere del gruppo in partenza per Padova.

Virtussine pronte alla prima sfida, come conferma Giulia Corda, tra le grandi protagoniste della post season. «Io e le mie compagne – commenta - siamo pronte a dare battaglia. Entreremo in campo determinate a fare bene: concentrate per riuscire a fare risultato e comunque per cercare di mettere in difficoltà le nostre avversarie. Sarà poi il campo a dare il verdetto finale. Noi comunque proveremo a fare di tutto per riportare il basket femminile cagliaritano in serie A/2. Stiamo lavorando per preparare al meglio la doppia sfida contro Padova. Sarà certamente una gara fisica e di alta intensità. Il nostro piano partita si basa su una buona difesa – conclude - che in queste settimane è stata davvero efficace e sulla collaborazione di tutta la rosa».

© Riproduzione riservata