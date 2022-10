Se si nomina Alessandria, al tifoso rossoblù brillano gli occhi: 35 anni fa, il 7 giugno, il gol di Mario Piga valse la promozione in C1. Era la Torres di Zola, Petrella, Ennas e Del Favero, giusto per citare qualcuno degli idoli della formazione allenata da Leonardi che i tifosi conoscono a memoria.

Domani sera la squadra sassarese cerca di ripetersi: magari al “Moccagatta” non ci saranno i duemila tifosi di 35 anni fa, ma c'è da scommettere che sarà nutrito il gruppo dei fedelissimi pronto come sempre a dare la carica alla squadra.

L'Alessandria attuale è in zona retrocessione: appena 6 punti e la peggior difesa del campionato con 15 reti incassate. Tra le mura amiche i piemontesi hanno battuto la Carrarese 2-1 e perso contro la Virtus Entella per 3-1, la Reggiana per 2-0 e il Pontedera per 3-2. Anche l'Alessandria però è reduce da una vittoria, quella conquistata sul campo del San Donato Tavarnelle con rete di Filip al 71'.

La Torres dal canto suo ha la spinta del netto successo sul Siena, che era arrivato al “Vanni Sanna” da capolista imbattuta con la rete invoilata da ben sei partite. Fare subito il bis significa per i rossoblù di Greco allontanarsi definitivamente dalla zona playout e iniziare a nutrire ambizioni di playoff.

