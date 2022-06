Un'altra finale, dopo quella di Coppa Italia, ma col vantaggio di giocare davanti ai tremila del “Vanni Sanna”. Domani sera alle 20.30 la Torres riceve l'Afragolese per l'ultimo atto dei playoff del girone. Come già contro l'Arzachena, la squadra sassarese ha due risultati utili su tre, in quanto meglio piazzata (terza) rispetto alla formazione campana (quinta). Significa che se dopo i supplementari il punteggio è ancora in parità, risulterà vincitrice la Torres.

Probabile che il tecnico Greco confermi l'undici che ha sconfitto l'Arzachena in semifinale per 2-1, a meno che non rientri uno dei centrali difensivi (Ferrante) e Bianchi venga restituito al centrocampo.

Tutto da gustare il duello tra i bomber: Diakite ha firmato 17 reti compresa la doppietta di mercoledì, Longo ne ha segnate 26 compresa la tripletta in semifinale contro il Team Nuova Florida. Non a caso sono anche i due realizzatori dell'1-1 nel match giocato a Sassari per la stagione regolare.

Sulla carta invece sembra nettamente superiore la difesa sassarese: 19 gol incassati, playoff compresi, contro ben 48 dell'Afragolese.

