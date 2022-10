La capolista imbattuta ritorna al “Vanni Sanna” dove l'ultima volta vinse per 1-0: era la C1 della stagione 1990/91. Se guardiamo la classifica attuale però il precedente più centrato è quello del campionato 1984/85, in C2, quando i rossoblù si imposero con rete di Ennas all'86' sulla squadra che avrebbe vinto il campionato, perdendo solo due gare, una appunto a Sassari.

Si gioca domani davanti ai 3.500 tifosi sassaresi (ma potrebbero essere di più) che vogliono spingere la squadra di Greco alla prima vittoria interna.

Per vincere bisogna fare un gol in più dei toscani e non sarà semplice contro la migliore difesa dell'intera serie C: un solo gol incassato, peraltro nella prima giornata, ad Ancona.

La Torres deve osare con una squadra dove anche i centrocampisti e gli esterni di difesa siano pericolosi dalla metà campo in su, come Liviero, Masala e Sanat.

In attacco dovrebbe iniziare la coppia Ruocco-Scappini.

