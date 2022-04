Si festeggia la salvezza domenica al “Basilio Canu” di Sennori, dove la squadra sassarese ospita alle 14.30 il San Marino nel recupero della prima giornata di ritorno. La Torres si è garantita la permanenza nella serie cadetta con un rendimento clamoroso negli ultimi due mesi: 7 vittorie in 8 partite, meglio addirittura della capolista Brescia e della vice capolista Come. Senza dimenticare che il successo della salvezza aritmetica è stato conquistato domenica scorsa a Cortefranca, sul campo della terza forza del torneo cadetto.

All'andata vinse il San Marino per 3-0, ma quella era la prima versione della formazione rossoblù- La Torres 3.0 con un assetto ritoccato e pilotata dal tecnico Mauro Ardizzone è diventata vettura da competizione.

Prima del match passerella meritatissima per la squadra Under 15 femminile allenata da Gigi Casu (il tecnico del primo scudetto della Torres) che dopo aver battuto 7-1 il Cagliari ha conquistato l’accesso alle fasi nazionali. In tutto 4 gironi da 8 squadre ciascuno che si contenderanno l’accesso alle Final Eight Nazionali (dal 25 al 30 giugno) a partire da questo weekend. Il girone della Torres Femminile è composto da Milan, Atalanta, Sassuolo, Cesena, Carrarese, Fiorentina e Florentia San Gimignano.

© Riproduzione riservata