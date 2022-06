Smaltire la delusione della sconfitta nella finale di Coppa Italia e prepararsi alla semifinale playoff contro l'Arzachena, in programma domenica al “Vanni Sanna”. Mesto ritorno nell'isola per la Torres che ha perso contro il Follonica Gavorrano per 2-1 rimanendo a bocca asciutta.

Primo stop dopo quattro mesi di vittorie e tanti pareggi che avevano confermato la solidità della difesa ma anche mostrato qualche difficoltà in attacco dopo l'infortunio del bomber Scotto.

Il presidente sassarese Stefano Udassi ha dichiarato: Il presidente Udassi “Ci tenevamo tantissimo a portare a casa un trofeo prestigioso. C'è tanto rammarico e dispiacere, per i ragazzi, l'ambiente e il progetto che sta iniziando. Ma anche se avessimo vinto non sarebbe stato un punto d'arrivo, ma solo l'inizio, dobbiamo avere fame”.

La voglia di crescere va dimostrata ora contro l'Arzachena domenica al “Vanni Sanna”. Il terzo posto garantisce alla Torres il fattore campo e il passaggio del turno in caso di pareggio dopo i tempi supplementari. Due risultati utili su tre, quindi per i rossoblù, chiamati ad andare più avanti possibile nei playoff per acquisire punteggio che li porti in alto nella graduatoria dei ripescaggi tra i professionisti.

© Riproduzione riservata