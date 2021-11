Show della squadra sassarese davanti ai duemila spettatori del “Vanni Sanna”. La Torres gioca una gran partita e supera il Muravera con un rotondo 4-0. E va detto che la mediocre terna arbitrale ha anche annullato due reti per fuorigioco molto, ma molto dubbi.

Buona partenza. La squadra sassarese inizia al galoppo. Subito un cross da destra di Lisai e vola il portiere per allontanare, poi Diakite e Scotto, entrati in area a sinistra, provano a servire i compagni ma la difesa sventa. Al 10' ci prova Lisai da sinistra: incrocia bene basso, ma la palla sfiora il palo opposto. La difesa del Muravera balla, ma riesce a salvarsi in qualche modo.

La rete è nell'aria: al 13' lancio per Scotto che aggancia bene, evita un difensore e il portiere in uscita e segna.

Il Muravera prova a reagire con iniziativa di Nurchi, ma il tiro a girare è centrale e debole.

La Torres ancora pericolosa al 20': siluro di Lisai respinto da Oliva, riprende Mukaj che però conclude sul portiere. Al 35' annullata rete a Diakite per un fuorigioco apparso assai dubbio e confermato poi inesistente dalle immagini. Poco dopo Scotto recupera a metàcampo e offre a Lisai, ma il rimpallo favorisce il difensore.

Sarrabesi pericolosi improvvisamente sugli sviluppi di una punizione al 40': torre di Moi e sottoporta di testa Bregasi colpisce bene: miracolo di Salvato che alza sopra la traversa.

Secondo tempo. La ripresa si apre con la punizione bomba di Scotto da 30 metri: Oliva respinge, riprende Antonelli e calcia alle stelle. Al 51' lancio per Scotto che in area sta per girare ma viene colpito da Garau: l'arbitro ignora il fallo. Ma al 55' è raddoppio: Diakite al centro serve Scotto che entra in area a sinistra, converge e segna. Al 60' sarebbe 3-0: Scotto di petto per Lisai che segna. Ancora una volta annullato il gol in maniera incomprensibile.

Su punizione Muravera pericoloso, Salvato ribatte, palla a Mancosu che tira a colpo sicuro ma il portiere di casa respinge. La Torres colpisce ancora, questa volta con contropiede perfetto: assist di Lisai a destra per Diakite: è il 64'. Al 79' Nurchi prova il tiro da fuori: Salvato ha buoni riflessi.

C'è ancora il tempo perché nel recupero Samuele Pinna firmi il 4-0 con un bel destro a girare. A fine gara il tecnico del Muravera Francesco Loi si è preso tutte le responsabilità della sconfitta dei suoi.

