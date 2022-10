Alla ricerca della svolta. La squadra sassarese cerca il cambio di passo nella stagione del ritorno in serie C. Certo la gara di domani non è quella ideale, vista la forza della Lucchese che naviga in zona playoff, con 10 punti, 4 in più della Torres.

Il centrocampista Federico Gianola esprime però la voglia di riscatto dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia ad opera dell'Olbia: “Quella di domenica è una sfida importante contro una squadra tosta. L'abbiamo preparata bene, dobbiamo voltare pagina dopo il derby, imparando dagli errori, ricordandoci quello che abbiamo fatto bene, abbiamo voglia di reagire”.

Il tecnico Greco potrebbe schierare da subito la coppia Ruocco-Scappini, la più prolifica in questo avvio. A centrocampo ci sarà Lora, indisponibile al “Nespoli” per la squalifica da scontare in Coppa Italia. In difesa la coppia Antonelli-Dametto dovrebbe essere supportata da Liviero a destra, a meno che Liviero non vada a sinistra con Ferrante a destra.

