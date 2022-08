A pochi giorni dall’esordio nel campionato di Eccellenza regionale, la Tharros si prepara agli ordini del nuovo allenatore, Giampaolo Murru. Per Murru pochi giorni per preparare l’esordio di domenica prossima, al Comunale di Oristano, contro Iglesias. Intanto segnali interessanti sono arrivati dalla gara di andata del primo turno di Coppa Italia contro il Ghilarza, vinto in trasferta per 4-5.

La sorpresa. Il tecnico Murru si presenta con grande entusiasmo per l’avventura in maglia biancorossa. “Ero in vacanza con la mia famiglia – esordisce con un sorriso – ma è stata davvero una bella sorpresa. presidente e direttore mi hanno prospettato qualcosa di molto interessante. Abbiamo una squadra di valore, che vuole ottenere la salvezza il prima possibile e mettere le basi quest’anno in vista dell’anno prossimo”.

L’avvicinamento. In vista dell’esordio e di un torneo nel quale saranno poche le soste, il nuovo tecnico parte con qualche settimana di ritardo rispetto alla data di inizio preparazione. Nonostante tutto non manca l’ottimismo. “Il gruppo è di valore – prosegue Murru – c’è del lavoro da fare e speriamo ci possa aiutare qualche risultato a favore per lavorare meglio. Dobbiamo bruciare le tappe, le basi per poter lavorare serenamente ci sono. Adesso ci vorrà un po’ di tempo per assestare la squadra”.

La piazza. Oristano, con la Tharros, ritrova il torneo di Eccellenza dopo 15 anni di assenza. Il neo-tecnico parte con grande entusiasmo. “Oristano, per me, è una piazza importante – conclude – una piazza che merita questa categoria e spero che risponda alla grande. Ora è prematuro parlare. Vogliamo portare a casa una salvezza tranquilla. Cerchiamo di centrare l’obiettivo, poi vedremo cammin facendo”.

