L’esperienza in giallonero dell’ala/centro lituana Kamile Berenyte è durata appena una settimana. La giocatrice e il San Salvatore Selargius si sono accordati per risolvere consensualmente il contratto, per ragioni personali dell'atleta, e la società ha già ufficializzato il nome della sostituta. Si tratta della polacca Aleksandra “Ola” Makurat, classe 1997 che arriva dalla tedesca Herner Tc.

“Mi sono bastati pochi minuti per comprendere che fosse la giocatrice adatta a noi, ha le caratteristiche perimetrali che fanno esattamente al caso nostro. Ha atteggiamento da leader, tanta fame e voglia di raggiungere grandi obiettivi”, ha commentato coach Simone Righi.

Da tempo nel mirino della Techfind, Ola è sorella di Anna, giocatrice della Dinamo Sassari, e vanta trascorsi nel basket americano con Liberty University (Big South Championship) e Utah (Pac 12).

“Stavo aspettando l’occasione giusta per me, il San Salvatore si è fatto vivo e ho avuto fin da subito delle sensazioni molto positive. Sono felice per questa opportunità è convinta che col duro lavoro potremo ottenere risultati molto gratificanti. So che la squadra ha grande mentalità e sono certa che sapremo stupire i nostri tifosi con delle prestazioni importanti. La speranza è vincere il più possibile”.

