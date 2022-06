La selezione Under 15 Femminile Sarda ha partecipato oggi alla fase interregionale del Progetto Calcio + presso il CPO di Tirrenia, disputando due ottime gare terminate però con altrettante sconfitte. Prima gara combattuta contro la Toscana che alla fine l’ha spuntata di misura per 4-2, con doppietta di Veronica Pinna per la Sardegna. Successivamente le ragazze sarde hanno tenuto testa alla corazzata Lombardia, mantenendo lo 0-0 sino alla fine e subendo 2 gol nei minuti finali. Insieme all’allenatore Giorgio Mascia, erano presenti i collaboratori tecnici Antonella Giglio e Federico Trudu e il Fisioterapista Marco Carta.

La squadra. Queste le 18 atlete convocate per rappresentare la Sardegna: Michelle Natal Carucci, Greta Doro, Elena Manca e Veronica Pinna (Cagliari Calcio), Alice Pintus (Cus Sassari), Sveva Sofia Orrù e Alice Virdis (GR11), Silvia Filigheddu, Emanuela Fresu e Giulia Meloni (Olbia Calcio), Ilaria Azzena, Eleonora Carboni, Teresa Carboni, Sofia Chiesa e Stefania Paba (Sassari Torres), Giovanna Puliga (Su Planu 1985), Giada Billi (Turritana), Martina Pau (Virtus Villaurbana). Il rientro in Sardegna è programmato per domani sera.

