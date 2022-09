Medaglia d'argento per Alice Loi (Beach Tribu Cagliari) nel doppio femminile Under 16 e per Martina Picci (Beach Tennis Pula) nel doppio misto Under 14; bronzo per Marco Carboni (Eolo Beach Tennis Oristano) e Riccardo Frau (Beach Time Cagliari) nel doppio maschile Under 18 e per Anna Olla (Eolo Beach Tennis) nel doppio misto. Questi gli ottimi risultati conseguiti dai giovani atleti sardi nell'Itf Beach Tennis World Champions 2022 di Terracina, i Mondiali giovanili di beach tennis.

Loi, in coppia con Martina De Carlo, ha perso 4-2, 4-0 in finale contro Diana Izrajleva e Anastasia Stepanyuk; Picci, con Nicola De Siena, 4-1, 5-4(5) sempre in finale contro Olesia Borodina e Aresenii Tarasov; Carboni e Frau, sconfitti con un doppio 6-3 da Miron Kudrin e Dmitrii Pavlov, e Olla, in coppia con lo spagnolo Alvaro Garcia Gonzalez, ancora in semifinale contro Polina Soldatenkova e lo stesso Kudrin.

© Riproduzione riservata