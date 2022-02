Va alla Leonardo il derby sardo di Serie A2 contro la Monastir Kosmoto. I cagliaritani si sono imposti al PalaConi con il punteggio di 6-2 grazie alle doppiette di Siddi e Deivison e i gol di Pusceddu e Acco. Per il Monastir in gol Bringas e Nurchi.

Il 360 GG vince l'ottava partita consecutiva, avvicinandosi al primo posto del Saviatesta Mantova. La squadra di Diego Podda ha battuto anche il Saints Pagnano in trasferta. Protagonista nel successo per 7-4 il pivot spagnolo Chano, autore di una tripletta. A segno anche Munoz (doppietta) e Quintairos.

Sconfitta pesante in chiave salvezza per il Città di Sestu, che subisce il decisivo gol del 4-3 dell'Alto Vicentino a 31 secondi dalla fine. Al PalaKopron, la squadra di Cocco aveva chiuso avanti 2-0 il primo tempo con Cleber e Cau. Dopo la rimonta ospite, Tubau ha riportato avanti i campidanesi, ma la doppietta di Juanfran ha condannato al k.o. i rossoblù.

Serie B. Torna alla vittoria il Sardinia Futsal, che regola con un 5-1 il fanalino di coda Bergamo al PalaMonteAcuto. Successo importante per la Mediterranea, che batte 3-0 in trasferta il Val D'Lans nella sfida salvezza. Cade in Lombardia la Jasnagora, sconfitta nello scontro diretto per 4-1 dal Leon. Si interrompe dopo sei risultati utili consecutivi la striscia positiva del C'è Chi Ciak, che ha provato a lottare contro la capolista Domus Bresso, perdendo 4-2 a Serramanna. Nel girone E, torna a muovere la classifica il Domus Chia, che ha fermato in casa la capolista Sporting Hornets sul 5-5.

Femminile. L'Athena Sassari esce sconfitta per 2-1 dalla sfida salvezza di Serie A contro il Kick Off. In A2, torna al successo la Mediterranea, che ribalta in casa il BRC 1996 sul 2-1. Successo esterno per la Jasnagora, con il 6-2 sul San Giovanni. Nel girone A, vince in trasferta anche il Santu Predu con il 4-1 sul Bagnolo. L'Arzachena non va oltre lo 0-0 in casa contro il fanalino di coda Città di Thiene. Sconfitta di misura per il Cus Cagliari per 1-0 in casa contro la Polisportiva 1980.

