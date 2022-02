Il recupero del derby di Serie A2 tra Leonardo e Città di Sestu non ha deluso le attese. La sfida combattuta ed equilibrata è stata decisa dal gol del 3-2 di Fernando Dos Santos a 24 secondi dalla sirena.

La gara. Al PalaConi c'erano in palio punti pesanti per le ambizioni salvezza delle due squadre. Partono meglio i cagliaritani padroni di casa, che sbloccano la partita con Demurtas al 4' dopo l'azione di Siddi. I due portieri, Erbì per la Leo e Danek per il Sestu, sono poi i protagonisti della prima frazione, che vede anche Etzi colpire una traversa.

La ripresa. A inizio secondo tempo è il grande ex Gigi Asquer a raddoppiare per gli arancioneri già al 2'. Arriva però la reazione d'orgoglio sestese firmata da Cau. Il 9 rossoblù prima accorcia sfruttando la deviazione di Alcaraz e poi pareggia con un gran conclusione dalla distanza a meno di 4 minuti dalla fine. La partita sembra destinata al pareggio, ma la Leo pesca dal cilindro l'azione decisiva a 24 secondi dalla sirena con Fernando Dos Santos, ritornato in campo 3 mesi dopo l'infortunio e autore del gol del 3-2 con una zampata in area di rigore.

Di nuovo in campo. Non ci sarà troppo tempo per pensare al post derby. Le squadre torneranno in campo già sabato. Il Città di Sestu ospiterà al PalaDante l'Elledì Fossano, mentre la Leonardo è attesa da un altro derby in casa contro il 360GG. Giocherà anche la Monastir Kosmoto, in trasferta contro l'Aosta.

