Al PalaConi la Leonardo ritorna alla vittoria. Nella settima giornata di A2 élite, i cagliaritani superano 3-2 il Saints Pagnano davanti al proprio pubblico con i gol di Siddi, Dos Santos e Guti. In Serie A2, seconda sconfitta consecutiva per il Sestu Città Mediterranea, battuto 2-1 in casa dalla Dolomiti Energia Rovereto nonostante la rete di Mura.

Serie B. Il Sardinia Futsal torna al primo posto del girone A. Al PalaMonteAcuto i cagliaritani hanno vinto 2-1 contro il Castellamonte, agganciando nuovamente in vetta il Real Five Rho a quota 10 punti. In testa alla classifica c'è anche il Varese, che si è imposto 3-1 a Usini la Futsal Alghero. Sconfitte esterne per il C'è Chi Ciak (6-3 contro il Cardano '91), nel girone B per il Monastir (8-3 contro il Real Bubi Merano) e nel girone E per l'Elmas (7-1 contro Velletri). Nel derby isolano di gioranta, il Domus Chia ha trovato la prima vittoria stagionale con un pesante 8-0 sul Città di Cagliari. Al PalaConi, la Jasnagora è stata invece battuta 5-3 dal Real Ciampino Academy.

Serie C1. Dopo cinque giornate del massimo campionato regionale, Quartu, San Sebastiano Ussana e Villaspeciosa si dividono il primo posto in classifica a quota 12 punti. L'unica a punteggio pieno è il Quartu, che ha già osservato il turno di riposo e che nell'ultimo turno ha battuto 6-2 in trasferta la Fanni Futsal Sassari. L'Ussana si è imposto 4-1 in casa contro l'Ichnos Sassari, così come il Villaspeciosa per 8-4 sul Babylon. A 11 punti c'è la Villacidrese, fermata sul 4-4 sul campo del Cus Cagliari. Successo importante per l'Happy Fitness Center, che ha avuto la meglio del Futsal 4 Mori per 6-1.

Femminile. La Mediterranea fa cinque su cinque ed è sola in testa alla classifica del girone A di B femminile con l'8-0 sulla Polisportiva 1980. Rallenta l'Athena Sassari, fermata sull'1-1 dall'Infinity Futsal dopo quattro vittorie consecutive. Resta più indietro la Jasnagora, che ha osservato un turno di riposo. Nel girone B, 4-2 dell'Arzachena sulla Littoriana Futsal, mentre lo Shardana Futsal è stato battuto 3-1 in trasferta dalla Roma.

