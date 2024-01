La Futsal Alghero, impegnata nel campionato di serie B di Calcio a 5, rinnova il suo appello per rendere il campo di Pala Manchia adatto alle gare casalinghe che, ancora una volta, si disputeranno invece nel palazzetto comunale di Usini.

«Il PalaManchia non è regolamentare: le sue dimensioni sono minori di quelle minime previste dai regolamenti federali. L’opposizione da parte della F.I.G.C. a concedere deleghe sui regolamenti, ci ha costretti a giocare lontano dai nostri tifosi e dalla nostra città con grande dispendio di energie e risorse sia umane che materiali», fanno sapere dalla A.S.D Futsal Alghero.

«Per poter ottemperare alle disposizioni vigenti, sarebbe sufficiente allungare il campo del PalaManchia di un paio di metri in corrispondenza delle tribune sul lato corto. Il progetto, di cui abbiamo sostenuto interamente le spese, è stato presentato al Comitato Nazionale Olimpico Italiano (C.O.N.I.) perché potesse esprimere il proprio vincolante parere in merito ai lavori. Lo scorso 25 ottobre, è bene ribadirlo, il C.O.N.I. ha espresso parere favorevole ai lavori di ampliamento richiesti non ravvedendo alcuna criticità di carattere tecnico o strutturale», proseguono dalla società.

