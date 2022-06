La Ferrini ce l’ha fatta. Al secondo tentativo consecutivo conquista la Coppa Italia maschile per la prima volta. Nella Final Four disputata ieri e oggi a Bra, ha superato prima il Bondeno in semifinale (5-4) e oggi ha trionfato con il Butterfly, battuto 3-2. La prima volta della Ferrini ha i connotati di una squadra che ha dominato la stagione, con un unico contrattempo, la semifinale scudetto, quando è stata battuta dal Bra agli shoot out.

Con il Butterfly è stata una vittoria sofferta anche se mai in discussione. La doppietta di Ojeda (miglior marcatore delle Final Four) indirizza la partita, ma il Butterfly la riapre nella terza frazione. Nell’ultimo quarto l’allungo di Edris su corto appare decisivo, ma perché sia tale ci vuole il portiere Ivan Sorrentino che con i suoi interventi mette in cassaforte la vittoria. I romani accorciano a pochi minuti dalla fine, il numero uno della Ferrini salva ancora la sua porta, ed al fischio finale esplode la gioia.

La Coppa Italia vale il posto in Europa, ma anche l’allungamento della stagione. Nel prossimo weekend si assegna la Supercoppa, con nuovo confronto con il Bra campione d’Italia

La Ferrini aveva raggiunto la finale grazie al successo di sabato sul Bondeno. 5-4 dopo una gara sempre all’inseguimento. Al doppio svantaggio iniziale hanno risposto Sulanas e Fois consentendo ai cagliaritani di andare a riposo sul 2-2. Bondeno tenta l’allungo, per due volte passa ma viene raggiunto da una doppietta di Ojeda. L’asso argentino mette il sigillo al successo finale con un corto vincente a due minuti dalla fine.

L’Amsicora chiude la due giorni di Bra con due terzi posti. La squadra maschile, dopo l’eliminazione in semifinale con Il Butterfly (2-2 nei tempi regolamentari e 4-1 per i romani agli shoot out) ha battuto il Bondeno nella finalina di consolazione. Anche oggi decidono gli shoot out stavolta in favore dei cagliaritani. 5-5 dopo i tempi regolamentari, protagonista Andrea Giustini con una tripletta. Le altre reti di Lai e Atzori. Nei tiri supplementari, due realizzazioni per l’Amsicora, una per il Bondeno.

Terzo posto per l’Amsicora nel torneo femminile. Sabato era stata sconfitta dalla Lorenzoni per 1-0. Nella finnale per il terzo posto ha superato il Butterfly agli shoot out. 1-1 dopo i tempi regolamentari con il vantaggio iniziale dell’Amsicora segnato da Granatto. Le romane pareggiano nel finale, ma agli shoot out prevale la squadra di Roberta Lilliu con cinque realizzazioni a quattro. Il Trofeo femminile è stato vinto dall’Argentia

