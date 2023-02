Un mese e mezzo dopo la squadra sassarese si rimette in viaggio per Lucca. Domani alle 20 si gioca per il recupero della sedicesima giornata.

La gara era stata rinviata a causa dell'incidente stradale che aveva coinvolto una delle auto della comitiva biancoblù dove viaggiavano un tecnico e alcune giocatrici.

La Dinamo arriva al match sullo slancio del settimo sigillo (la vittoria faticosa ma preziosa su Ragusa) in un 2023 che la vede ancora imbattuta nella A1 femminile. Vincere anche a Lucca significa mettere il quarto posto in cassaforte. Per renderlo matematico basterà poi espugnare Sesto San Giovanni nella gara di domenica.

All'andata la formazione allenata da Restivo si è imposta su Lucca 74-57 in un match controllato da subito grazie all'ottimo avvio (22-10 nel primo quarto) e alla ormai abituale prestazione corale, con cinque giocatrici in doppia cifra.

© Riproduzione riservata