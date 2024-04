La battaglia di San Martino di Lupari premia le padrone di casa: 78-73. le venete vanno quindi ai playoff per lo scudetto femminile, mentre la squadra sassarese è nona e ha concluso il campionato.

Gara molto intensa con la formazione sassarese che ha avuto anche +11 nel secondo quarto ma non è riuscita a gestirlo.

Migliore in campo il capitano Carangelo con 24 punti.

La cronaca

San Martino con qualche rimbalzo offensivo (5 nel primo quarto) riesce a produrre più tiri e a tenrsi avanti: 13-10 al 6'. Sassari va spesso in lunetta con Kaczmarczyk che fa 4/4 e Carangela firma il sorpasso al 8': 13-14. Le venete provano a scappare via nel secondo quarto: 22-15 con D'Alie e Soule, ma i canestri del quintetto italiano (c'è solo Joens come straniera) rimontano e sorpassano: 24-27 con tripla di Carangelo al 15'. La Dinamo Women prende il largo e tocca il +11 con Raca e una scatenata Carangelo (15 punti a metà gara). Il break è di 20-2. Le padrone di casa però reagiscono e quasi dimezzano il ritardo prima del riposo: 34-40.

nel terzo quarto Sassari non riesce a mantenere il +8, perché Conte e Soule guidano il break da 9-0 con sorpasso: 45-44 al 23'. L'inerzia è per il San Martino (57-52), Carangelo riesce a impedire la fuga e nell'ultimo quarto Coach Restivo cerca il miglior quintetto ma le venete restano in testa: 71-64 al 36' e 74-68 a 100 secondi dal termine. Le biancoblù non riescono a rientrare più.

© Riproduzione riservata