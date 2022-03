Nella stagione passata proprio il colpaccio a Broni in gara-tre diede alla matricola Sassari la permanenza nella serie A femminile. Domenica alle 18 la Dinamo si gioca una fetta importante nella corsa al nono posto che vale la salvezza senza playout. Si tratta di confermare la bella vittoria sul San Martino di Lupari. Per le padrone di casa invece il successo è indispensabile nella lotta per evitare la retrocessione diretta.

All'andata vittoria della squadra di Restivo per 95-80 con una Shepard monumentale (22 punti e 28 rimbalzi) aiutata da Lucas /32 punti) e dalla ex Orazzo, 15 punti. Ma nel primo tempo il Broni conduceva di 8 lunghezze.

Nelle fila avversarie le migliori sono l'esperto play Bestagno (quasi 4 assist a gara), la croata Dedic (12 punti col 38% nelle triple), l'americana Smith (12 punti e 7 rimbalzi), la tiratrice Galbiati (13 punti) e la giovane ala olandese Westerik (8 punti di media).

