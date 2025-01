Non si ferma la striscia positiva della Confelici Carni Cagliari, che nel turno infrasettimanale della Serie B Interregionale liquida a domicilio il Centro Basket Mondragone per 64-62: decisiva una tripla realizzata da Giordano a 20 secondi dalla sirena.

In una gara del tutto ininfluente ai fini della classifica della seconda fase, i granata sono stati in grado di offrire comunque una prova matura, conquistando altri due punti che consentono di consolidare la seconda piazza alle spalle della Carver.

La gara. Come promesso alla vigilia, coach Manca ha allungato le rotazioni, dando fiducia ai più giovani e tenendo a riposo Maresca. Buono l'avvio dei cagliaritani, che allungano subito sul +11 (17-6) guidati da Giordano. Mondragone prova ad accorciare, Pili, prodotto del vivaio, ha un buonissimo impatto sul match e aiuta i suoi a difendere il vantaggio alla prima sirena (26-17).

Meglio i campani nel secondo quarto: Coralic è ispirato dall'arco e corona l'inseguimento dei campani con due triple consecutive che valgono il sorpasso e anche il +4. La Confelici trova buone risposte anche dal sassarese D'Elia, al debutto assoluto in B Interregionale, ma sbaglia tanto e a metà gara si ritrova sotto sul 40-36.

Dopo un terzo periodo caratterizzato dall'incertezza, i padroni di casa sembrano sul punto di lanciarsi verso il successo in avvio di ultimo quarto (+8 sul 58-50). Manca chiama timeout e i suoi reagiscono in maniera decisa, piazzando un immediato contro break: a 20'' dal termine Giordano infila la tripla del sorpasso, poi un libero di Picciau chiude la contesa. L'Esperia vince e potrà godersi in serenità una domenica di riposo. Pescara, avversaria dell'ultimo turno di stagione regolare in programma domenica a Monte Mixi, ha infatti deciso di rinunciare a una trasferta ugualmente inutile per entrambe ai fini della graduatoria della seconda fase. Il quintetto granata incasserà i due punti dal giudice sportivo, chiudendo il suo cammino a quota 34 punti.

Basket Mondragone-Esperia 62-64

Centro Basket Mondragone: Verazzo 4, Peluso 10, Sannino, Poska, Grassi ne, Dovera 5, Coralic 12, Seye 4, Pagano 12, Di Febo 9, Origlia 6. Allenatore Farina

Confelici Carni Cagliari: N. Manca, Cabriolu 1, D’Elia 5, Giordano 18, Potì 12, Thiam 14, Picciau 4, Locci 2, Maresca ne, Pili 8, Sanna. Allenatore F. Manca

Parziali: 17-26; 40-36; 52-47

