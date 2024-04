Marcello Serafini sfiora il successo nel terzo dei sei Itf Combined organizzati dalla Forte Village Sports Academy. Il 22enne italiano, accreditato della sesta testa di serie, è stato sconfitto 6-3, 6-2 in finale dall'olandese Jelle Sels, numero 7 del seeding.

Il duello si è ripetuto nella finale del doppio, e anche stavolta ha avuto la meglio l'orange che, in coppia con il belga Buvaysar Gadamauri, ha superato Serafini e Luca Potenza 6-4, 6-1.

Nel femminile, Jennifer Ruggeri si ferma in semifinale: il titolo se lo contenderanno Anastasiya Konstantinovna Soboleva e la ceca Lucie Havlickova.

In semifinale, l'ucraina ha regolato l'italiana 6-4, 6-0, mentre la ceca ha rifilato un doppio 6-2 alla tennista di Andorra Victoria Jimenez Kasintseva.

Il torneo di doppio è stato vinto da Aurora Zantedeschi e dalla spagnola Yvonne Cavalle Reimers: 3-6, 6-4, 11-9 sulla greca Sapfo Sakellaridi e sull'indiana Vasanti Shinde.

© Riproduzione riservata