Il Trofeo Città di Norbello, disputato mercoledì e giunto alla dodicesima edizione, ha cambiato formula mantenendo lo stesso interesse e lo stesso spirito, quello dello spettacolo e della festa del tennistavolo. Il “classico dell’Immacolata” ha messo di fronte tre rappresentative maschili e altrettante femminili, ciascuna delle quali composta da due atleti. Il torneo maschile è stato vinto dalla rappresentativa italiana Under 21 allenata da Lorenzo Nannoni, nel torneo femminile si è imposta la selezione dell’Ucraina.

L’Under 21 azzurra che schierava Cappuccio e Giordano, ha battuto prima la Spagna di Benito Rodriguez e Soria, poi il “Resto del Mondo” con il bulgaro Vassilev (che gioca nel Santa Tecla Nulvi) e il nigeriano del TT Sassari Ashimiyu. Per vincere il torneo femminile, l’Ucraina composta da Solodenko e Styhar (ex Norbello, oggi nell’Eppan Bolzano), ha battuto il Resto del Mondo della cubana Lovet Valdes del Muravera e della paraguayana Ovelar del Norbello, e nell’ultima partita ha superato l’Italia Under 21 di Armanini e Carnovale.

Europe Cup femminile. Da domani (venerdì) sino a domenica il Quattro Mori è impegnato a Linares, in Spagna, nel secondo turno dell’Europe Cup femminile. La squadra cagliaritana ha anticipato martedì il match della serie A1, pareggiando 3-3 con l’Eppan. Una partita all’inseguimento delle avversarie, complice la sconfitta di Dragoman battuta dall’ungherese Pergel. La rumena si è riscattata battendo Debora Vivarelli. Plaian ha vinto due partite, con Styhar e Pergel.

A Linares il Quattro Mori scenderà in campo domani (venerdì) contro la formazione ceca del Moravsky Krumlov, sabato contro le padrone di casa del Tecnigen Linares, domenica si chiude con un'altra formazione spagnola, il TT Girbau Vic.

Serie A1 maschile e femminile. Nel campionato italiano si gioca sabato. In serie A1 maschile al Palatennistavolo c’è una classica, Marcozzi-Castelgoffredo, dove è in gioco il terzo posto. In casa anche il Norbello nella consueta contemporanea. In un tavolo la formazione maschile cerca di rompere il ghiaccio (che varrebbe la prima vittoria) con il Sant’Espedito Napoli. Nell’altro tavolo la squadra femminile avrà di fronte il Cortemaggiore.

Serie A2 maschile. In programma un inedito derby al Palatennistavolo tra la Marcozzi e il TT Sassari. Squadra cagliaritana nel gruppo delle prime, mentre il team di Santona non ha risentito del salto di categoria.

