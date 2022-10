Giornata di anticipi nei campionato regionali di calcio: nel campionato di Eccellenza, il San Teodoro ha piegato il Calanginaus per 4-2 (reti di Martiello, Ongana, Molino, Mulas e doppietta di Ruzzittu).

In Promozione, colpo del Castiadas che ha vinto per 3-0 sul campo dell'Andromeda: la squadra di Dessì ha dominato andando in gol con Sitzia (rigore), Oieda e Pilosu).

Pari nello scontro al vertice Orrolese-Guspini (1-1, Vitellaro e Anedda). Il Lanteri è stato battuto per 3-1 dalla Macomerese (Lisai, Bassaetti, Giadeo e Fois), mentre il Porto Torres ha piegato il Thiesi per 1-0 con rete di Cabita.

Vittoria del Senorbì (2-0) sul Coghinas (Igene e Sassu) e dello Stintino che ha travolto per 5-2 il Luogosanto, con doppietta di Dettori e reti di Timpanaro, Zichi, Contini, Fossati, Donati). Vittoria infine per 4-0 a Buddusò con doppietta di Salazsar e dol di Yao e Nieddu.

