Si completa domani (ore 15) il quadro dell’ottava giornata del campionato di Eccellenza. Sono state rinviate le gare della prima e della seconda della classe. Si giocheranno il 30 marzo Villacidrese-Ilavamaddalena e Li Punti-Ferrini Cagliari.

Si gioca per la vetta. Taloro e Ossese hanno quindi la possibilità di balzare al comando. Entrambe giocano in trasferta. I gavoesi ad Arzana contro l’Idolo e la squadra di Ossi a Guspini. Due partite difficili contro formazioni impegnate nella lotta per la salvezza. Altro incontro di cartello è quello tra Monastir e Nuorese. Le altre Budoni-Ghilarza (a Torpé), Asseminese-Bosa (a Villa San Pietro) e Porto Rotondo-Arbus.

Promozione. In Promozione si gioca, alle 15, la quinta giornata di ritorno. Nel girone A di Prima categoria, la capolista Monteponi ospita l’Atletico Narcao. Il Villasimius è atteso a Cagliari dal La Palma. Chiudono Cortoghina-Orrolese, Andomeda-Villamassargia (a Senorbì), Fermassenti-Selargius e Quartu 2000-Gonnosfanadiga.

Nel gruppo B, match ad alta quota tra Tortolì e Tharros. Spicca anche Macomere-Ozierese. Il Tonara ospita il Sadali e il Seulo la Bittese. In campo anche Fonni-Buddusò e Samugheo-Bonorva.

Nel girone C, il Calangianus al Signora Chiara affronta lo Stintino. Il Tempio fa visita al Porto Cervo. Chiudono Oschirese-Posada, Porto Torres-Lanteri Sassari e Siniscola-Luogosanto.

