La scuola di ciclismo del Velo Club Sarroch si porta a casa anche l’ultimo titolo delle gare in calendario riservate ai più piccoli: dopo il Meeting campionato regionale, ieri a Serramanna la società sarrochese si è portata a casa anche il Campionato interprovinciale.

Soddisfatto il presidente, Luciano Spano, che da anni plasma i giovani talenti locali del ciclismo: “Per la scuola di ciclismo del Velo Club Sarroch è stata una giornata storica, portiamo a casa l'ultimo titolo a disposizione in calendario, dopo il Campionato regionale che si è disputato in 3 prove tutte vinte da noi, il Meeting campionato regionale di domenica scorsa a Olbia su prova unica, coroniamo una stagione strepitosa conquistando anche l'ultimo titolo a disposizione: il Campionato interprovinciale, che si è disputato in 2 prove. Dop la prima prova, che si era svolta a maggio, ieri partivamo con 13 punti di svantaggio sulla Crasy Wheels di Santa Giusta, ma i nostri bambini si sono superati, non solo hanno coperto il gap, ma sono riusciti a vincere con 31 punti in più. I mie complimenti vanno a tutti i bambini, genitori, tecnici, e dirigenti: non si raggiungono tutti risultati simili senza avere una scuola di ciclismo seria e coesa. Complimenti agli amici della Pool Bike per l'ottima organizzazione”.

