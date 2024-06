Mentre la squadra maggiore si prepara alla sfida di domenica, che la opporrà sui campi di casa del “Fausto Noce” al Ct Eur nella semifinale playoff per accedere alla Serie A di tennis maschile, il Tennis Club Terranova Olbia si gode due titoli giovanili.

Daniel Frasconi ha vinto, infatti, il Campionato sardo Under 14 maschile, battendo il pari età del Tc Decimomannu, mentre Diletta Rasenti si è laureata campionessa sarda nella stessa categoria femminile. Risultati storici per il Terranova, che si è classificato terzo nella classifica generale regionale, e ai quali si aggiunge la finale persa da Christian Musselli e il suo titolo di vicecampione regionale Under 16. “Tre finalisti e due titoli Under 14 regionali rappresentano un traguardo mai raggiunto nella nostra storia”, sottolinea Andrea Frasconi, direttore tecnico del Tc Terranova.

“Diletta è stata una gradita sorpresa, è cresciuta tantissimo, mentre Daniel ha confermato il suo valore, dopo il titolo regionale Under 12 conquistato due anni fa”, aggiunge Frasconi, capitano di quella squadra che domenica si giocherà la Serie A. “I risultati giovanili sono una bella soddisfazione, perché confermano la crescita del nostro circolo accompagnando i risultati importanti che stiamo ottenendo con la Serie C e D, oltre ovviamente alla Serie B1”.

