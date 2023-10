Rimane la coppia Virtus Cagliari – Mercede Alghero in vetta al campionato regionale di Serie B Femminile. In una terza di andata nel quale ci sono state solo vittorie esterne, le due battistrada fanno 3 su 3.

Il tandem. Netta la vittoria della Virtus che si impone sul campo del Condor Monserrato per 25-88. Niente da fare per la matricola monserratina che non ha scampo contro una squadra, quella virtussina, che vuole fare campionato di testa. Migliori realizzatrici della gara Lussu e le sorelle Valtcheva (Diana e Joana) con 13 punti. Colpo esterno anche per la Mercede, vittoriosa contro Su Planu per 53-79. Algherese che all’intervallo sono già avanti di 13 punti (28-41), per poi allungare nella seconda parte di gara (36-53 al 30’ fino al 53-79 finale). A fine gara la top scorer è Galluccio, con 14 punti.

Le altre. Rinviata al prossimo 30 ottobre la sfida tra Antonianum Quartu e San Salvatore Selargius, spiccano le vittorie esterne di Cus Cagliari e Elmas. Il Cus espugna il parquet dell’Astro con il punteggio di 52-63 e ottengono la seconda vittoria stagionale. Elmas, invece, fa sua la sfida contro il Nulvi, terminata punto a punto. Termina 59-61, con le ragazze allenate da Nello Schirru trascinate dai 21 punti firmati da Matta.

