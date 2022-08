Dopo l’onorevole quinto posto della scorsa stagione, il Selargius (Promozione) proverà a ripetersi e magari migliorarsi. La squadra del confermato Franco Giordano si è rinforzata. Sono stati inseriti l’attaccante Umberto Festa, il centrocampista Michele Medda e il portiere Alessandro Arrus. “L’obiettivo è quello di confermarci”, dice il capitano Gabriele Pancotto. “Veniamo da una bella stagione. Per la nuova stagione non credo ci sarà una formazione che possa ammazzare il campionato come la Monteponi nell’ultimo torneo. Mi aspetto molto equilibrio. Per me sarà la ventesima stagione dal mio esordio nei Dilettanti. La affronterò con il solito entusiasmo come se fosse la prima. Il Selargius è una bella realtà. Oggi, come anche in passato, tanti giocatori vorrebbero indossare questa maglia. Merito del lavoro svolto dalla società e dal mister. Finalmente”, conclude, “torneremo nel nostro campo. Dovrà essere il nostro fortino”.

