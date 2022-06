È inarrestabile il pugile turritano Federico Serra. Per lui è finale dei Giochi del Mediterraneo (cat 52 kg), in corso di svolgimento a Orano in Algeria. Questa sera ha sconfitto in semifinale ai punti (3-0) il temibile turco Samet Gumus. A questo punto Serra (28 anni) per conquistare l'oro dovrà battere il pugile marocchino Said Mortaji. E quindi passare alla storia". Anche oggi è stato un incontro duro - ha dichiarato a fine match Serra -. Il pugile turco dispone di un bel mancino, ma penso di avere meritato ampiamente la vittoria. Ora un ultimo sforzo per la medaglia d'oro. Sono carico e domani sul ring darò tutto me stesso". Federico Serra nel corso di questi anni ha dimostrato una crescita tecnica costante. In Nazionale ha ottenuto sempre brillanti risultati, spesso penalizzato nelle fasi finali da verdetti discutibili. Domani tutti gli appassionati sardi di boxe (e non solo) soffieranno sui suoi guantoni.

