Il richiamo del derby di campionato rischia di far superare al “Nespoli” il record stagionale di 2500 spettatori registrato lo scorso ottobre proprio contro la Torres, ma nel match di Coppa Italia.

La tribuna centrale va verso il sold out, ma anche la curva promette bene. La cornice di pubblico di cui l’Olbia ha bisogno per tornare a vincere in Serie C dopo i due pareggi di fila contro le “big” Entella e Ancona. Anche perché, poi, i bianchi se la vedranno con l’altra “big” Gubbio in trasferta, e un risultato pieno domenica nella sfida delle sfide con i sassaresi rappresenterebbe una botta di autostima incredibile.

A proposito del Gubbio, il match, in programma in origine domenica 5 marzo, è stato anticipato su richiesta della società ospitante a sabato 4 marzo (ore 14.30). Ma prima di pensare agli umbri, ci sarà da affrontare la Torres al “Nespoli” in una gara che sfugge a ogni pronostico e che in C mancava dal 9 marzo 2008: allora, era la C2, vinsero i galluresi 2-0 con una doppietta di Vincenzo Palumbo, ex, peraltro, di turno.

