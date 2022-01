Il Lanusei ha presentato Oberdan Biagioni, il 52enne tecnico romano che alla vigilia di Natale è subentrato a Stefano Campolo. In conferenza, il neo allenatore degli ogliastrini si è detto motivato dalla nuova esperienza: “L’obiettivo è fare subito risultati. Ho trovato un gruppo predisposto al lavoro e questo è indice di fiducia e ottimismo. Il modulo? Si può giocare in tanti modi, l'unica certezza è la difesa a 4”. Fiducioso anche il presidente, Daniele Arras, che in apertura di conferenza ha ringraziato il tecnico Campolo. “In questo momento Biagioni è la persona adatta che ha dato prova di riuscire a risollevare situazioni ben più difficili rispetto alla nostra. Ha le competenze per tirare su ambiente e squadra. Percepisco ottimismo e fiducia dopo i primi giorni di lavoro”.

