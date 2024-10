Incetta di medaglie per l’Asd Club Ippico Capuano di Alghero che torna vittorioso dal XV Campionato italiano di equitazione Fisdir (Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo – relazionali) organizzato dalla federazione insieme al circolo ippico Giara Oristanese, in località Fenosu, dal 26 al 29 settembre. Il Campionato è entrato nel vivo venerdì 27 con la specialità gimcana. Le società partecipanti, provenienti da ogni parte d’Italia, hanno sfilato per il centro storico della città di Oristano accompagnate da tamburini e trombettieri della Sartiglia di Oristano. Sabato le prove di dressage e domenica 29 ancora gimcana e salto a ostacoli. Da diverse regioni sono giunte 12 società, più di 60 gli atleti iscritti. Una festa, un campionato molto partecipato all’insegna dell’amicizia e dell’inclusione. Il trionfo è stato per il Club Ippico Capuano di Alghero che si conferma al primo posto in Italia, grazie agli allievi che hanno conquistato il podio e che hanno condotto perfettamente il cavallo in un circuito dimostrando gli eccezionali progressi ottenuti grazie al constante allenamento, sotto la guida degli istruttrici federali Alessandra Pes, Luca Stecato e dei loro fidati collaboratori. Durante la cerimonia di premiazione sono state consegnate anche le targhe per il Miglior risultato tecnico categoria esordienti a Riccardo Demartis e ad Alessandro Ginatempo per la categoria amatori. «Un'altra grande soddisfazione che ci rende davvero felici e orgogliosi dei nostri allievi», commenta Alessandra Pes, ringraziando tutti, allievi, team e, naturalmente, i cavalli.

Le medaglie d'oro:

- Alessandro Ginatempo dressage e gimcana

- Giulia Madeddu dressage e gimcana,

- Stefano Sanna dressage e gimcana,

- Domenico Riu gimcana,

- Riccardo Demartis gimcana,

- Daniele Rizzo dressage,

- Alessio Madeddu dressage.

Le medaglie d'argento:

- Gaia Castaldi gimcana e dressage,

- Riccardo Demartis gimcana,

- Emilio Zanetti gimcana e dressage,

- Andrea Scarpa dressage,

- Costantino Manunta gimcana.

Le medaglie di bronzo:

- Alessandra Udasso dressage

- Alessio Madeddu gimcana

