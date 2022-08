L’Olbia debutta in casa col Pontedera il 4 settembre, quando la Torres sarà di scena sul campo della Virtus Entella. Prima esterna per i bianchi l’11 settembre nella tana dell’Aquila Montevarchi mentre i rossoblù esordiranno tra le mura amiche contro il neopromosso San Donato Tavarnelle.

Quanto al derby, la prima sfida sarda del campionato di Serie C 2022/23 si giocherà alla 10ª giornata a Sassari il 23 ottobre con ritorno in Gallura il 26 febbraio. Dunque, il 23 aprile 2023, il 19esimo e ultimo atto della stagione regolare, che per la Torres si consumerà in casa contro la Fermana e per l’Olbia fuori con la Lucchese.

Sono stati svelati stasera, dopo una lunga attesa, i calendari dei tre gironi di Serie C, che vedono le due compagini isolane inserite nel gruppo B. Bocciati i ricorsi di Campobasso e Teramo dal Consiglio di Stato, la Lega Pro ha potuto procedere alla pubblicazione delle 38 giornate del torneo, che si conferma a 60 squadre. I turni infrasettimanali saranno cinque, turno prenatalizio venerdì 23 dicembre, che coincide con la prima di ritorno, segue la sosta invernale, con ritorno in campo l’8 gennaio (Olbia-Montevarchi e Tavarnelle-Torres) e prepasquale sabato 8 aprile con Torres-Carrarese e Recanatese-Olbia.

Il Consiglio direttivo ha proceduto anche a ufficializzare le date della Coppa Italia, al via mercoledì 5 ottobre col primo turno eliminatorio: facile che per le sarde sia già derby.

Secondo turno eliminatorio il 2 novembre, ottavi di finale il 16 dello stesso mese e quarti il 7 dicembre. Semifinali con andata il 18 gennaio e ritorno il 15 febbraio e la finale, tra l’andata il 1° marzo e il ritorno l’11 aprile.

