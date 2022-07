Dopo una serie di impegni casalinghi il Cagliari Baseball è volato a Castelfranco Veneto per il doppio incontro coi Metalco Dragons. I cagliaritani, primi nel girone D della Poule Salvezza della serie A con 9 vittorie in 10 gare, si troveranno di fronte il fanalino di coda del girone, che fin qui ha raccolto 2 successi e incassato 8 sconfitte. Il via di garauno alle 15 di oggi, il secondo match, invece, si giocherà domani a partire dalle 10.

In serie B, la Catalana sarà di scena sul diamante di “Maria Pia”, ad Alghero, dove ospiterà il Piacenza. I due incontri si giocheranno alle 15.30 di oggi e alle 10.30 di domani.

Softball. Con l’A1 ferma ai box per lasciare spazio agli impegni della nazionale, riflettori puntati sulla serie cadetta. La Supramonte Orgosolo, squadra portacolori della Sardegna, giocherà in trasferta, sul diamante del New Bollate, a Ospiate di Bollate. Le due partite si giocheranno nella serata di oggi, a partire dalle 18. Le lombarde, prime con 19 vittorie e 3 sconfitte all’attivo, sono un brutto cliente per le orgolesi, al momento penultime con 3 vittorie e 17 sconfitte.

